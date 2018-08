Fisco espanhol devolve dois milhões de euros a Ronaldo

Agência tributária justifica devolução com o facto de o craque ter pagado impostos a que não era legalmente obrigado.

pela transferência de seus direitos de imagem ao empresário Peter Lim sem ter a obrigação legal de o fazer. O objetivo desta operação era potenciar a presença da sua imagem em território asiático.



Segundo avança o jornal espanhol El Mundo, o madeirense fica agora com um total de 16,6 milhões de multa ao fisco. Cristiano já tinha desembolsado 13,4 milhões e deverá pagar o restante nas próximas semanas.



De acordo com a agência tributária, Ronaldo deu a exploração dos seus direitos de imagem em Espanha em Dezembro de 2014 para as empresas Arnel Serviços, SA, e Adifore Finance, Ltd., ambas de Peter Lim, também proprietário de Valência, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas.



O fisco espanhol explica que essa operação "não está sujeita a IVA, porque é uma prestação de serviços localizados fora do território de aplicação do imposto", e por isso, Cristiano não era legalmente obrigado a prestar qualquer tipo de pagamento. Por essa razão foram devolvidos exatamente 2.094.200,72 euros.



Após o total pagamento dos 16,6 milhões de euros, Ronaldo terá de se

declarar culpado de quatros delitos fiscais

