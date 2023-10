Franco-atirador na caça a Perdizes

Foi fraco e foi Franco. O FC Porto cumpriu apenas os mínimos e ultrapassou com alguns embaraços um frágil Vilar de Perdizes, do quarto escalão nacional. O esquerdino revelou-se um raio de rara luz no meio da depressão - e não se fala aqui de ‘Aline’.









Pelo contrário, a noite esteve muito calma em Chaves e, estranhamente, também o foi a primeira parte para o guarda-redes do Vilar de Perdizes. Apenas dois disparos, ambos de longe e ambos de André Franco, esta sexta-feira adaptado a lateral-esquerdo. Aos 9’, Daniel conseguiu evitar o golo. Aos 36’, o remate foi demasiado colocado. 1-0.

Pelo meio, um penálti por assinalar para o FC Porto e pouco mais, até Conceição mexer no jogo - pouco, mas suficiente. Evanilson entrou e marcou de cabeça, depois de assistência perfeita de André Franco, claro está. A equipa da mística aldeia de 460 habitantes continuou a aguentar-se e não foi por forças do oculto, foi mesmo pela desinspiração geral da equipa de Sérgio Conceição. O FC Porto passa, mas, a jogar assim, vai passar mal.