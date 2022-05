Um dos primeiros atos públicos do novo Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, foi um almoço de trabalho com Pinto da Costa no camarote presidencial do Estádio do Dragão, a 28 de abril.

Frederico Varandas aproveitou o discurso perante os sócios em Carregal do Sal, esta tarde, para colocar os pontos nos ‘is’ relativamente a afirmações de João Paulo Correia, decorrentes do referido encontro com Pinto da Costa. O presidente do Sporting assumiu o desagrado por ouvir o governante considerar Pinto da Costa "uma referência do desporto nacional" e lembrou, nesse contexto, uma escuta concreta do processo Apito Dourado."É verdade que estas escutas não foram autorizadas pela Justiça portuguesa para uso de prova e o senhor Pinto da Costa foi absolvido do processo. Mas, se é verdade que essas escutas não puderam ser usadas como prova, também é verdade que elas são reais e aconteceram mesmo. Aqui, senhor Secretário de Estado, não é preciso a Justiça dizer o quer que seja para sabermos que o senhor Pinto da Costa é um corruptor ativo e alguém que deveria estar banido do dirigismo desportivo há décadas. Difícil é explicar a qualquer cidadão como é que uma pessoa apanhada a dizer isto não é condenada", prosseguiu Varandas, perante a plateia do almoço comemorativo do Núcleo do Sporting de Carregal do Sal.Sem se deter, Frederico Varandas admitiu que não seria "justo referir apenas o senhor Secretário de Estado" e mencionou outros elogios e… as omissões relacionadas com Pinto da Costa."Nestas últimas semanas tive a oportunidade de ler inúmeros comunicados e textos de personalidades da nossa praça a felicitarem os 40 anos da presidência do senhor Pinto da Costa e a enumerarem as qualidade, as conquistas e os feitos. Fiquei surpreendido é que na lista dos feitos não vi nada sobre as vergonhosas escutas do Apito Dourado, sobre o facto de este ter fugido para a Galiza horas antes de a Polícia Judiciária ir buscá-lo a sua casa, de ter pagado a familiares seus milhões de euros da FC Porto SAD e dos inúmeros casos de coação e intimidação a jornalistas como a recente agressão, vista por todo o mundo, a um jornalista da TVI por um elemento da comitiva do presidente. Se é para referir os feitos dos 40 de presidência, então, por favor que o façam com rigor e coragem", apelou, a finalizar.