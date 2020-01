Frederico Varandas negoceia Bruno Fernandes em Inglaterra

Frederico Varandas esteve esta sexta-feira em Manchester para negociar a venda em janeiro de Bruno Fernandes ao Man. United. Osabe que o presidente do Sporting viajou para Inglaterra na quarta-feira, num avião da TAP e em classe económica.A reunião desta sexta-feira é mais um passo no interesse crescente dos red devils no médio português e permitiu que o negócio ficasse praticamente fechado. Os leões aceitam vender Bruno Fernandes já este mês por 60 milhões de euros, a que se junta o empréstimo de um jogador. Após descontarem todas as tranches que terão de pagar a terceiros, os verdes-e-brancos ficam com cerca de 34 milhões.Outro ponto que ainda terá de ser acertado é a data da saída. À partida, o Sporting conta com o seu capitão para a Taça da Liga (a eventual final é no dia 25), mas apenas está assegurado que joga este sábado com o V. Setúbal. Isto porque o United quer contar com o jogador brevemente.Bruno Fernandes é, a par de James Maddison (Leicester), o principal alvo dos ingleses para o meio-campo. Inclusive, Solskjaer terá estado em Alvalade, no domingo, a assistir ao clássico com FC Porto. O técnico escusou-se esta sexta-feira a falar em nomes, mas admitiu ter feito várias viagens de observação a diversos jogadores.A Liga de Clubes, após reunir, esta sexta-feira à noite em Algés (Oeiras), com representantes do V. Setúbal e Sporting, manteve para este sábado à noite (20h30) a realização do jogo entre os dois clubes. A decisão resulta do facto de os sadinos não aceitarem que seus jogadores fossem submetidos a "uma junta médica", que atestasse a sua "condição física", na qual também participasse o diretor clínico leonino, João Pedro Araújo.Como a proposta sportinguista foi rejeitada pelos vitorianos, a Liga, representada por Pedro Proença e pelas diretoras executivas, Sónia Carneiro e Helena Pires, "respeitando o que está regulamentado" manteve o jogo para o dia e hora agendados, lê-se em comunicado. Entretanto, Acuña, tocado e com 4 amarelos, não foi convocado por Silas."É um jogador enorme e todos os jogadores como o Bruno têm sempre mercado. Ele será sempre muito falado e procurado por clubes da dimensão dos que se falam. Não gosto de pensar antes, mas já estou a ver alternativas na nossa equipa. Tenho de começar a pensar. Certo tipo de jogadores não dá para aguentar muito tempo. É algo inevitável", afirmou, esta sexta-feira, Jorge Silas, técnico leonino em conferência de imprensa.