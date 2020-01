Leões não cedem ao V. Setúbal e jogo não será adiado

O Sporting recusou adiar o jogo com o V. Setúbal, agendado para este sábado (20h30, Sport TV1), mesmo sabendo que 80 por cento dos jogadores sadinos estão com uma infeção viral que já levou 14 atletas ao hospital.Os leões justificam a decisão com o "calendário de jogos sobrecarregado", lamentam o sucedido e referem mesmo que, com base em casos similares, "até à hora do apito inicial muitos dos casos serão solucionáveis".sabe que Vítor Hugo Valente terá tentado contactar Frederico Varandas, mas para um número de telefone errado. Quando conseguiram conversar, Varandas, que foi médico dos sadinos antes de rumar a Alvalade, pediu acesso à informação médica dos jogadores ou que deixassem o médico dos leões observá-los. O líder sadino recusou. Otentou uma reação de Vítor Hugo Valente, mas o presidente sadino não o fez.Valente garantiu, antes, em conferência de imprensa, que esperava outra posição dos leões: "Somos um clube solidário com os outros. Se há um clube que não se mostra solidário connosco, talvez tenhamos de rever a nossa posição."As primeiras notícias sobre o estado de saúde dos jogadores apontavam para um surto de gripe. No entanto, o médico do clube garante que têm sintomas de febre, vómitos e diarreia. Questionado pelose o plantel estava vacinado contra a gripe, Valente recusou responder. Afirmou, sim, que "quem disser que os jogadores estão com gripe está a mentir. Sente-se que se insinua que o Vitória está a encenar". Já sobre a insistência do Sporting para que a equipa sadina jogue amanhã, o médico do V. Setúbal, Ricardo Lopes, garante que os atletas não recuperarão a tempo: "São precisos, em média, sete dias."Esta quinta-feira à tarde, 14 futebolistas do Vitória deram entrada no Hospital da Luz, em Setúbal. O plantel dos sadinos conta com 36 jogadores inscritos na Liga.O Sporting já está a negociar a vinda de Sporar, confirmou esta quinta-feira aofonte do clube leonino. O avançado do Slovan Bratislava, de 25 anos, pode chegar a Alvalade por um montante a rondar os sete milhões de euros. É um valor elevado para os leões, que acreditam baixar essa verba com o apoio do jogador. Sporar já manifestou o agrado em ingressar no Sporting, mas também é cobiçado pelo Celtic. No entanto, sabe o, os leões reúnem a preferência do atleta.Chumbita Nunes apelou esta quinta-feira "à união dos vitorianos" na apresentação pública da sua candidatura à presidência do Vitória de Setúbal, que vai a votos dia 17. Entretanto, José Dias Mendes entrega esta manhã, no Bonfim, a sua lista. A seguir revela aos jornalistas o projeto para o clube sadino e, às 15h30, na Sociedade Recreativa de Palhavã, também em Setúbal, apresenta-se aos sócios.A Liga garante que o jogo vai realizar-se porque as duas equipas "não chegaram a acordo" com as datas.Sindicato dos Jogadores aponta "surto gripal no Vitória de Setúbal como causa maior". "Obviamente que vai impossibilitar a realização do jogo por parte do Vitória de Setúbal", disse Joaquim Evangelista.Julio Velázquez, técnico da formação sadina, apelou ao adiamento do jogo, defendendo que a sua equipa está "morta".