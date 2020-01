Jogo do Vitória de Setúbal frente ao Sporting em risco

Soou o alerta em Setúbal. O treino desta quarta-feira foi cancelado. Em causa está um surto gripal que afeta cerca de 80 por cento dos jogadores do Vitória.Os sadinos ponderam agora pedir o adiamento do jogo de sábado com o Sporting, confirmou aofonte oficial do clube.Ricardo Lopes, médico dos vitorianos, não tem mãos a medir para atender tanto doente.O problema é comum - um surto gripal. Os primeiros sinais ter-se-ão manifestado antes do jogo de domingo, em Famalicão (derrota por 0-3).O jogador argentino Brian revelou queixas e, por isso, foi para o banco de suplentes, acabando, no entanto, por entrar. A situação, desde então, agudizou-se e, esta quarta-feira à tarde, o treinador, o espanhol Julio Velázquez, não teve outro remédio e viu-se na contingência de cancelar a sessão de treino, que estava agendada para as 17h00.Segundo o relato do porta-voz dos vitorianos, os futebolistas têm febre, vómitos e diarreia. Na passada terça-feira, adianta, "houve, até, um jogador que, durante o treino, cuspiu sangue". Makaridze, Semedo e Ghilas , para lá de Brian, são alguns dos futebolistas vítimas do surto gripal, sabe oAté à hora de fecho desta edição, o clube de Alvalade, garante fonte oficial, ainda não tinha recebido nenhum pedido formal por parte dos sadinos para a alteração da data do jogo referente à 16ª jornadada Liga, agendado para as 20h30, de sábado, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.O Vitória é o 10º classificado, com 19 pontos. A formação leonina, que perdeu o clássico (1-2) com FC Porto, na última ronda do campeonato, está em 4º lugar, com 26 pontos."Para vencer uma batalha são precisas três coisas: união, união e união. Todos somos vitorianos", disse esta quarta-feira Pedro Gaiveo Luzio, um dos cinco candidatos à presidência do V. Setúbal, durante a apresentação da sua candidatura. Jorge Pereira, até há dias secretário-geral do clube, é o eleito de Gaiveo para o cargo de diretor-geral do futebol.Chumbita Nunes, que apresenta às 18h00 desta quinta-feira, no Hotel Esperança, em Setúbal, a sua candidatura, entregou esta quarta-feira a sua lista. Foi o primeiro candidato a fazê-lo. A eleições realizam-se no próximo dia 17.