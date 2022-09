Diogo Faria é agora jornalista. Conseguiu a carteira profissional, num momento em que assume ser funcionário do FC Porto. Em tribunal, Diogo Faria - que fazia parte do painel de comentadores que divulgaram os emails do Benfica e que reconheceu ter sido uma das pessoas que selecionavam as conversações que deveriam ser divulgadas - respondeu aos magistrados que ser jornalista era agora a sua atividade profissional.









