Futebolista do Ajax acorda após um ano em coma

Abdelhak Nouri sofreu um colapso num jogo particular com o Werder Bremen.

15:05

Abderrahim Nouri, irmão de Abdelhak Nouri, deu esta terça-feira uma boa notícia aos adeptos do Ajax e do futebol em geral: o jovem jogador, que caiu inanimado em campo durante um particular com o Werder Bremen na pré-temporada de 2017, despertou do coma, mais de um ano depois.

As esperanças de recuperação de Nouri, de 21 anos, eram então praticamente nulas, pois sofreu danos cerebrais motivados pela falta de oxigenação do cérebro. Os médicos conseguiram, no entanto, mantê-lo vivo e a família revelou que "o seu estado neurológico registou melhoras nos últimos meses".

"Fisicamente as coisas são mais complicadas... Não consegue mexer o corpo, apenas a cabeça, mas às vezes tiram-no da cama e ele senta-se numa cadeira de rodas. Conseguimos comunicar com ele" contou Abderrahim, de 25 anos.



"De início não tínhamos autorização para ficar muito tempo ao seu lado, eram as regras do hospital. Mas depois de algum tempo os médicos perceberam que a família exercia sobre o Abdelhak uma influência positiva. Ele ficava mais calmo, reconhecia-nos. A partir de então, ficamos com ele 24 horas por dia porque a nossa presença lhe faz bem", sublinha o irmão, acrescentando: "Ele reage quando lhe pedimos para abrir a boca ou mexer uma sobrancelha."



Nouri sofreu danos cerebrais depois de um ataque cardíaco provocado por uma arritmia. A família chegou a acusar o Ajax de não ter socorrido o jogador de forma adequada e o clube reconheceu em junho, num comunicado, que o socorro ao futebolista não foi, de facto apropriado, uma vez que o desfibrilhador deveria ter sido utilizado mais cedo. A família exige uma compensação económica ao clube.



O jogador tem sido transferido para vários hospitais e nesta altura encontra-se numa casa de repouso, onde a família espera que faça os progressos necessários até que possa regressar a casa.