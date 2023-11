Futebolista 'mais sexy do mundo' criticada por usar maquilhagem durante derrota pesada

mais de 15 milhões de seguidores no Instagram,

Alisha Lehmann, conhecida como a futebolista 'mais sexy do mundo', recebeu críticas por usar maquilhagem durante a derrota caseira da seleção da Suíça frente à Espanha, avançou este domingo o jornal Daily Mail.Um utilizador da rede social Instagram comentou um conjunto de fotografias publicadas pela jogadora, referentes ao pesado desaire no jogo da Liga das Nações, na terça-feira. "Toda esta maquilhagem para perder 7-1 a jogar em casa", escreveu."Menos cores e mais golos", atirou outro utilizador, que questionou a necessidade de "usar maquilhagem durante um jogo" de futebol.Alisha Lehmann, de 24 anos, já namorou com o futebolista brasileiro Douglas Luiz e com a colega de seleção Ramona Bachman.Outro utilizador perguntou à atleta, que conta comse se sente "uma boneca" por ser "a única a usar maquilhagem durante os jogos".A 12 de outubro, a atleta suíça revelou que recusou uma noite de sexo com