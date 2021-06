Futebolista morre de paragem cardíaca em jogo de homenagem pela morte do irmão

Tutto il Parma Calcio 1913 si stringe nel dolore alla famiglia Perrino per la scomparsa di Giuseppe — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 2, 2021

O mundo do desporto está em choque pela morte de Giuseppe Perrino, ex-jogador do Parma de 29 anos, que morreu de forma súbita durante uma partida de homenagem pela morte do irmão, que havia falecido em 2018.A partida decorreu em Poggiomarino, uma província de Nápoles. O ex-Parma estava aparentemente normal antes de cair inanimado no campo. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', Giuseppe Perrino foi prontamente socorrido no local mas nada pôde ser feito para salvar a vida do jogador.Momentos mais tarde, o Parma recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos familiares de Giuseppe Perrino.