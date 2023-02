Futebolista Quaresma manifesta "solidariedade" com o povo turco

O português Ricardo Quaresma manifestou esta segunda-feira a sua "solidariedade" para com o povo da Turquia, país vítima de um devastador sismo e onde o futebolista competiu ao serviço do Besiktas e do Kasimpasa.

"Quero expressar toda a minha solidariedade para com o povo turco nestes momentos difíceis que estão a atravessar. As minhas orações estão com as famílias das vítimas", escreveu o internacional luso na sua conta na rede social Instagram.

Quaresma representou o Besiktas entre 2010 e 2012 e entre 2015 e 2019, até se mudar para o Kasimpasa, onde esteve uma época antes de voltar a Portugal, para o Vitória de Guimarães, sendo um ídolo dos adeptos turcos.

O terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter que atingiu esta segunda-feira o sudeste da Turquia, perto da fronteira com a Síria e que provocou mais de 1.300 mortos, foi um dos mais fortes registados nos últimos 100 anos.

O tremor de terra ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa) desta segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Para já, estima-se que o sismo desta madrugada tenha feito mais de 1.300 mortos na Turquia e também na Síria