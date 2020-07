Futebolista Renato Sanches infetado com coronavírus

O internacional português Renato Sanches, que alinha no Lille, testou positivo à Covid-19, confirmou o treinador do clube francês."Renato, o primeiro a ter sintomas, está em Portugal. Terá de cumprir dois testes negativos para ser autorizado a viajar", referiu ontem Christophe Galtier, após a vitória (2-1) dos gauleses num jogo particular com o Mouscron (Bélgica).O treinador, de 53 anos, adiantou ainda que o avançado Bamba e o médio Ikoné também estão infetados e que os seus jogadores terão contraído o novo coronavírus durante a semana de descanso, que ocorreu entre 6 e 13 de julho. Devido a este caso que afeta a sua equipa, Galtier pediu uma ação mais firme por parte do governo francês.Enquanto o médio português ainda estará ausente algum tempo, os companheiros encontram-se em França e deverão retomar os trabalhos na segunda-feira. Apesar de infetado, o antigo benfiquista mostra-se otimista. " A máquina em breve vai voltar", publicou ontem nas redes sociais.