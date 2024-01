O futebolista Sadio Mané, de 31 anos, casou-se, este domingo, com a namorada, de 18, numa cerimónia privada no Senegal.O avançado, que joga atualmente pelo Al-Nasr, mesmo clube que Cristiano Ronaldo, conheceu Aisha Tamba quando esta tinha 16 anos, avança o Daily Mail.O casamento teve lugar em Keur Massar e contou com a presença de familiares e amigos. Fotografias da cerimónia foram partilhadas no X, anterior Twitter, do jogador.O casal partilha a mesma religião, o Islão, e descreve-se como reservado.