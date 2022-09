Futebolistas treinadas por Miguel Afonso formalizam queixas por assédio à FPF e PJ

Várias jogadoras treinadas por Miguel Afonso formalizaram esta sexta-feira, através do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF), queixas por assédio sexual na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e na Polícia Judiciária (PJ), confirmou à Lusa fonte sindical.

Um dia depois de várias futebolistas que alinharam no Rio Ave em 2020/21 terem denunciado ações de assédio sexual no clube de Vila do Conde, o SJPF foi contactado e, tendo recolhidos os elementos de prova, formalizou junto da FPF e da PJ as participações, que, de acordo com a mesma fonte, não incluem apenas jogadoras desse plantel, mas também de outros clubes orientados por Miguel Afonso.

Já esta sexta-feira, Miguel Afonso, de 40 anos, foi suspenso preventivamente pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, que instaurou um processo urgente ao treinador, depois de o Famalicão ter anunciado a suspensão de funções e a substituição, de forma interina, no comando técnico da equipa minhota da Liga feminina por Renato Lobo.