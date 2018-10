Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futre revela telefonema de Bruno de Carvalho e explica o "façam o que quiserem"

Comentador diz que ex-presidente do Sporting lhe confessou em chamada que "não sabia de nada".

23:12

O antigo jogador e comentador da CMTV, Paulo Futre, confirmou esta quarta-feira no programa Liga D'Ouro que Bruno de Carvalho esteve presente na reunião com as claques do Sporting na 'casinha' da Juventude Leonina, dois dias depois do jogo entre Atlético de Madrid e Sporting.



Futre confirmou que Bruno de Carvalho disse a frase "façam o que quiserem" às claques dos leões durante uma reunião na casinha da Juve Leo.



Ainda assim, Paulo Futre revelou que o antigo presidente dos leões explicou que essa frase até podia ser para o próprio Bruno: "até pode ser para mim [Bruno de Carvalho]", referiu o comentador.



O ex-jogador diz que Bruno de Carvalho lhe confessou em chamada que "não sabia de nada", em relação à invasão a Alcochete.