A vitória do Benfica na Taça Intercontinental sub-20, cerca de quatro meses depois da conquista da Youth League (a Champions do escalão sub-19), mostra que está a despontar uma nova geração que aponta a altos voos. As elevadas expectativas que recaem sobre as jovens águias ficaram claras nas palavras do treinador Luís Castro: “O objetivo no Benfica é formar jogadores para o topo do futebol mundial, para ajudar a nossa primeira equipa, que joga na Liga dos Campeões e é do topo europeu.









