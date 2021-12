O Benfica tem até ao final do ano seis jogos que podem decidir não só o futuro da equipa, mas principalmente do técnico Jorge Jesus, apurou o Correio da Manhã. Uma eventual saída da Champions e desaires com o FC Porto (Liga e Taça de Portugal) no final do ano devem ditar a saída do treinador das águias ainda antes do final do contrato (junho de 2022).