Gabriel Jesus brilha e é expulso no nono título do Brasil

Gabriel jesus tava só na força do ódio, imagina se ele quebra o VAR #BRAxPER pic.twitter.com/Qp4ts5Nuut — line (@wokebIink) July 7, 2019

O avançado Gabriel Jesus fez este domingo um golo e uma assistência na vitória do Brasil por 3-1 frente ao Peru, na final da Copa América de futebol, antes de ser expulso no jogo no Rio de Janeiro.No Maracanã, o jogador do Manchester City foi o principal destaque, ficando ligado aos dois primeiros golos, ao assistir Everton aos 15 e anular o tento do empate, de penálti, de Guerrero aos 44, ao marcar quatro minutos depois o 2-1.Foi depois expulso aos 70, por acumulação amarelos, e deixou a equipa 'canarinha' em dificuldades, ainda que uma grande penalidade de Richarlison, aos 90, tenha sentenciado o resultado no regresso ao Maracanã para os brasileiros.Numa prova disputada 'em casa', o Brasil conquistou o nono título da Copa América, o primeiro desde 2007, e sucede ao Chile, que tinha triunfado em 2015 e 2016, enquanto o Peru falhou a conquista do terceiro cetro.