Sérgio Oliveira é reforço dos turcos do Galatasaray, que pagam três milhões de euros ao FC Porto e um vencimento anual de 2,5 milhões de euros líquidos ao médio.



O jogador, de 30 anos, não fazia parte dos planos de Sérgio Conceição e nem sequer se apresentou no arranque dos trabalhos. Depois de um ano de empréstimo à Roma de José Mourinho, que não acionou a cláusula de compra (13,5 milhões de euros), o internacional português vai prosseguir a carreira na Turquia, onde reforça o clube rival do Fenerbahçe, que é treinado por Jorge Jesus.









Ver comentários