Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelson Martins em definitivo no Mónaco por 30 milhões de euros

Sporting está ainda a negociar uma indemnização com o Atlético de Madrid pelo jogador português.

12:22

O Mónaco vai pagar 30 milhões de euros pela contratação definitiva de Gelson Martins, antigo jogador do Sporting, segundo avança o jornal L'Équipe.



Os monesgacos já chegaram a acordo com o Atlético de Madrid para a contratação do português que está atualmente emprestado ao clube do Principado.



O Sporting está ainda a negociar uma indemnização com o clube espanhol. A imprensa desportiva nacional aponta para um acordo de 20 milhões de euros mais um jogador.