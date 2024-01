Gianluca Prestianni reforça Benfica até 2029

O extremo argentino Gianluca Prestianni foi esta quarta-feira oficializado como reforço do Benfica, no dia em que o futebolista, há muito apontado como futuro jogador das 'águias', completou 18 anos, tendo assinado pelo campeão nacional até 2029.

Prestianni, considerado uma das grandes promessas do futebol argentino, chega à Luz proveniente do Velez Sarsfield, clube no qual fez a formação e subiu aos seniores em 2022, tendo já no último ano disputado 33 jogos, com três golos marcados.

"O avançado Prestianni, de 18 anos, é reforço da equipa de futebol profissional do Sport Lisboa e Benfica. O argentino chega ao clube proveniente do Vélez Sarsfield e assinou um contrato válido até 2029, tornando-se o novo dono da camisola com o número 25", informou o Benfica em comunicado.

Em declarações à televisão do canal lisboeta, Prestianni revelou que não hesitou na altura de escolher o Benfica, pelo qual quer fazer o possível "para ganhar tudo".

"Estou muito feliz por estar num clube tão grande como o Benfica. É um sonho jogar na Europa e ainda mais por este grande clube. Quando me chegou a notícia [do interesse], não hesitei e agora estou aqui. O Benfica é o maior clube em Portugal, muito grande na Europa. Sei que clube luta por muitas coisas e vamos fazer o possível para ganhar tudo", manifestou.

A adaptação "ao grupo e ao estilo de jogo da equipa" é essencial para jovem extremo, que se define como um "jogador que gosta de encarar o adversário e ir no um contra um".

"Espero crescer da melhor maneira e ficar próximo dos meus colegas. Depois, quando chegar a hora de jogar, quero fazer o melhor possível", perspetivou.

Depois, abordou a possibilidade de partilhar o balneário com os compatriotas Otamendi e Di María, campeões do mundo pela argentina, em 2022, e mostrou-se também entusiasmado por jogar no Estádio da Luz.

"São dois campeões do mundo, dois jogadores extraordinários. Partilhar o balneário com eles, e o facto de me poderem ajudar, é gratificante. Nunca estive num clube com um estádio assim e, para mim, é algo encantador", concluiu.

O argentino é o quarto reforço dos campeões nacionais neste mercado de inverno, após as contratações do avançado Marcos Leonardo (ex-Santos), do lateral Álvaro Fernández, que se encontrava cedido pelo Manchester United ao Granada, e do extremo Benjamín Rollheiser, emprestado pelos Estudiantes.