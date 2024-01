Está encontrado o novo lateral-esquerdo do Benfica. O espanhol Álvaro Fernández chega à Luz nos próximos dias proveniente do Manchester United, que o tinha emprestado desde o início da temporada ao Granada.



Por definir está ainda em que moldes será a transferência do jogador de 20 anos. Pode vir já a título definitivo, em troca de 10 milhões de euros, ou então por empréstimo até final da temporada, ficando o clube encarnado com opção de compra obrigatória pelo jogador formado no Real Madrid.









