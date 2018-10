Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR e árbitros agredidos após jogo entre Salgueiros e Oliveira do Douro

Jogadores e adeptos partiram para a violência após o resultado favorável à equipa visitante.

23:21

Dois militares da GNR e dois árbitros foram agredidos, ao que tudo indica por adeptos e jogadores, após o jogo entre o Salgueiros e o Oliveira do Douro.



A partida a contar para a Divisão de Elite dos Distritais do Porto, que decorreu no Estádio Castêlo da Maia, este domingo, acabou num cenário de pancadaria após a vitória da equipa visitante.



Os militares e a equipa de arbitragem sofreu ferimentos ligeiros.