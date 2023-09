Ivan Provedel, guarda-redes da Lazio, fez o empate no encontro frente ao Atlético de Madrid, na fase de grupo da 'Champions', nos últimos minutos do jogo do Grupo E, esta terça-feira.A Lazio perdia por 1-0 quando o guardião italiano repôs a igualdade no marcador, ao cabecear o golo do empate, após a conversão de um canto.