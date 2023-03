O técnico Rúben Amorim e o defesa central Gonçalo Inácio estiveram em destaque no empate (2-2) com o Arsenal e ambos passaram um teste de fogo em jogo grande da Liga Europa, vendo aumentar os pretendentes.



Rúben Amorim tem sido apontado a clubes ingleses, com o Tottenham à cabeça da lista de pretendentes, mas também o PSG voltou a colocar o técnico português na sua lista de preferências após ter sido eliminado da Liga dos Campeões.









Ver comentários