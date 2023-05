Alex Grimaldo vai ser jogador dos alemães do Bayer Leverkusen nas próximas cinco temporadas. O lateral vai realizar exames médicos ainda em Lisboa nos próximos dias, sabe o Correio da Manhã. Em final de contrato, o espanhol recusou sempre as abordagens das águias para renovar. Foram muitos os interessados no jogador que está, provavelmente, a fazer a sua melhor época ao serviço dos encarnados, sendo o jogador de campo com mais minutos em 2022/23.









Ver comentários