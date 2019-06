Guarda-redes Bruno Vale assina pela Oliveirense por um ano

A Oliveirense anunciou esta terça-feira a contratação por um ano do guarda-redes Bruno Vale, que regressa ao país para "estar junto da família" e ao clube da II Liga portuguesa de futebol pelo qual atuou em 2010/2011 e 2011/2012.Depois de sete temporadas ao serviço do Apollon Limassol, no Chipre, o guardião, de 36 anos, volta a Oliveira de Azeméis depois de um convite "muito bom" do emblema que representou antes de partir para o estrangeiro, tendo agora que disputar a titularidade com Júlio Coelho."A competitividade vai ser boa entre nós. É sempre bom acrescentar qualidade ao dia-a-dia e penso que vai ser salutar o nosso trabalho e a luta por jogar. Depois, cabe ao treinador decidir", disse em declarações ao sítio oficial do clube na Internet.Formado no FC Porto, o internacional português passou ainda pelo Estrela da Amadora, União de Leiria, Varzim, Vitória de Setúbal e Belenenses, tendo conquistado 10 títulos ao longo da carreira.