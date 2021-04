Guerra aberta entre os 'grandes' futebol europeu com anúncio da Superliga iminente

Promete ser uma das maiores batalhas do futebol europeu. Esta segunda-feira, a UEFA deverá anunciar o novo formato da Liga dos Campeões, que entrará em vigor a partir de 2024, mas, em paralelo, a Superliga Europeia, suportada por alguns dos maiores clubes do velho continente, continua a lançar uma sombra sobre o futebol europeu.De acordo com a ‘Marca’, Real Madrid e Manchester United, que diz serem "os maiores promotores da Superliga Europeia", estão prontos a movimentar-se nas próximas horas para fazer face ao iminente anúncio da UEFA. O jornal espanhol explica que o Real Madrid, através da empresa ‘Key Capital’, está a trabalhar "dentro da máxima confidencialidade" no projeto porque considera que a viabilidade da Superliga pode ser comprometida pelos novos planos da UEFA.A Superliga Europeia já contará com o apoio da maior parte dos verdadeiros gigantes do futebol europeu. Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham, em Inglaterra, Real Madrid, Barcelona e Atlético, em Espanha, são alguns dos emblemas que estarão dispostos a avançar para a nova competição.Segundo a ‘Marca’, a ideia dos promotores da Superliga é "convencer tanto os clubes, como as instituições, que este movimento não vai prejudicar os respetivos campeonatos, simplesmente iria substituir a Liga dos Campeões".