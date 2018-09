Divulgada mais uma conversa dos mails de Paulo Gonçalves

Diálogo entre Bruno Paixão e Nuno Cabral no Facebook terá sido enviado ao assessor jurídico dos encarnados.

02:55

O blogue 'Mercado de Benfica', associado a Rui Silva, o hacker suspeito de ter desviado centenas de emails do Benfica, divulgou na madrugada desta quarta-feira uma suposta troca de mensagens entre o árbitro Bruno Paixão e o então delegado da Liga Nuno Cabral, que depois viria a trabalhar como técnico de arbitragem na Luz.Na conversa - publicada parcialmente no site 'O polvo' e referida no blogue 'Mercado de Benfica' - o árbitro Bruno Miguel Duarte Paixão ( que aparece identificado como Miguel Duarte, os seus nomes do meio) fala com Bruno Cabral sobre um delegado de jogo da Liga.Esta é, para já, o único documento divulgado a partir dos ficheiros que o blogue Mercado de Benfica prmoeteu divulgar na terça-feira. Mas os ficheiros estiveram sempre inacessíves, tendo o Benfica admitido que interviu para impedir a ilegalidade da divulgação de mails e conversas privadas.