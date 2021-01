"Havia jogadores de joelhos, muitas lágrimas e alguns a rezar": O desespero por Alex Apolinário

O facto de o Alverca ter um desfibrilhador no banco e a rapidez com que tanto as pessoas no campo como os meios de socorro agiram foram cruciais para salvar a vida de Alex Apolinário, jogador brasileiro de 24 anos que este domingo caiu inanimado no jogo com o Almeirim, no Campeonato de Portugal.





Record. Uma das pessoas que viveu de perto aquele momento de grande tensão contou-nos o que aconteceu. "Foram feitas manobras de reanimação e felizmente o Alverca tinha um desfibrilhador. Deram-lhe três ou quatro choques no relvado e mais dois ou três no interior da ambulância."