Henrique Araújo e António Silva renovam com o Benfica até 2027

O Benfica informou esta segunda-feira que Henrique Araújo e António Silva renovaram com o clube até 2027. Através de um comunicado publicado no site oficial, os encarnados anunciaram que o jovem avançado e defesa-central prolongaram os seus vínculos ao clube por mais cinco temporadas.Na 'sombra' de Gonçalo Ramos desde o início da temporada, Henrique Araújo só não disputou dois dos nove jogos até ao momento realizados pelas águias, nas receções ao Boavista e Vizela nas rondas 4 e 5 da Liga Bwin, tendo somado minutos em todos os outros encontros e marcado um golo no encontro da segunda mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, frente aos dinamarqueses do Midtjylland.Já António Silva tem sido uma aposta recente do técnico Roger Schmidt, face às várias ausências no último setor das águias (devido às lesões de Lucas Veríssimo, João Victor e Morato e à saída de Jan Vertonghen para os belgas do Anderlecht). Mas a resposta do jovem defesa-central tem sido de tal forma positiva que já lhe valeu duas titularidades, nos jogos contra o Boavista e Vizela.