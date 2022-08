O Benfica garantiu a presença no play-off de acesso à Liga dos Campeões com mais um triunfo fácil sobre o frágil Midtjylland, por 3-1, na Dinamarca.









Roger Schmidt apostou no melhor onze, mas nem foi preciso que a equipa impusesse a velocidade de jogo da primeira mão (triunfo na Luz por 4-1). Houve sempre mais Benfica.

O técnico alemão fez apenas uma substituição em relação ao último onze (Neres nem viajou e entrou para o seu lugar Chiquinho) e garantiu um voo tranquilo da águia rumo à Champions. Após uns ameaços iniciais, o perigo intensificou-se junto da baliza dinamarquesa, com Gonçalo Ramos a cabecear por cima, após um cruzamento de Grimaldo. Ramos, que tinha feito um hat trick na Luz, não marcou desta vez. Mas acabou por assistir pouco depois Enzo Fernández (terceiro golo em três jogos) para o 1-0.









Leia também Águia goleadora vence Midtjylland por 4-1 no primeiro jogo oficial da época O Midtjylland ainda tentou incomodar, mas Odysseas travou o remate de Juninho Carlos. A melhor ocasião de golo dos dinamarqueses ainda estava para vir, quando Evandro, já sem o guarda-redes no caminho, rematou ao lado.

Na etapa complementar, Schmidt mexeu na equipa e os suplentes quiseram mostrar serviço. O primeiro foi o jovem Henrique Araújo, que fez o 2-0 com um golpe de cabeça após cruzamento de João Mário, num canto estudado.





Yaremchuk não quis ficar atrás e também tentou o golo, mas está nitidamente uns furos abaixo de Gonçalo Ramos e de Henrique Araújo.





Já com as águias a controlarem de novo o jogo, os dinamarqueses acabaram por reduzir por Sisto, o mesmo que também marcou na Luz. Kaba cabeceou à trave e na recarga Sisto fez o 2-1. O Benfica acelerou então um pouco e rapidamente voltou a acercar-se da baliza contrária. Bah ainda rematou com perigo, antes de Diogo Gonçalves selar o resultado com um golão e carimbar a passagem das águias ao play-off da Champions, o jogo que vale os milhões do acesso à fase de grupos da prova milionária. Triunfo justo, num jogo tranquilo.







Leia também Benfica vence o Midtjylland na Dinamarca por 3-1 “Queríamos fazer golos e resolver rápido. Conseguimos. Praticamos um futebol atrativo e ofensivo, o grupo está contente com as ideias do míster. Mas temos de trabalhar muito. O primeiro objetivo é a Champions e nada está concluído”, disse João Mário (Benfica).

+ A vantagem de 4-1 da 1ª mão não impediu que Roger Schmidt respeitasse o adversário e colocasse em campo o melhor onze. Só na segunda parte é que rodou alguns jogadores a pensar no Casa Pia.





- A equipa dinamarquesa é muito fraca e sem pedalada para uma Liga dos Campeões. Acaba por ser afastada da 3º pré-eliminatória com um resultado de 7-2 nas duas mãos. Fraquíssimos.





Uma arbitragem tranquila e praticamente sem casos. O VAR foi uma ajuda preciosa para invalidar o segundo golo de Midtjylland por fora de jogo. Bem no capítulo disciplinar.





Odysseas – Grande defesa a remate de Juninho. Sorte no falhanço de Evander. Surpreendido no golo de Sisto.



Gilberto – Ficou nas covas no lance mais perigoso do Midtjylland. Agressivo no ataque.



Otamendi – É o músculo da defesa, mas já não tem rins.



Morato – Um pouco irregular. Algumas perdas de bolas e bons passes para o ataque.



Grimaldo – Perigoso no ataque. Bom cruzamento para a área, mas Ramos falhou. o Florentino – Trabalhador. Foi dos poucos que vestiu o fato-macaco.



Enzo Fernández – Aventurou-se na frente e acabou premiado com o golo, após assistência de Ramos.



Chiquinho – Esforçado e ativo. Substituiu Neres, mas não o fez esquecer.



Rafa – Irrequieto e forte no um para um. É o desequilibrador da equipa.



Gonçalo Ramos – Não marcou mas assistiu. Desperdiçou uma boa ocasião, mas depois serviu bem Enzo Fernández. o Yaremchuk – Tentou o golo, mas sem êxito.



Henrique Araújo – Continua a mostrar fogo. Entrou e fez um golo de cabeça, após passe de João Mário



Alexander Bah – Esteve perto de marcar.



Diogo Gonçalves – Um golão de levantar o estádio. Até Schmidt sorriu.



Moreira – Sem tempo.





Marca o ritmo da equipa, com avanços e recuos. Tem papel ativo no 1-0 ao passar a bola a Gonçalo Ramos, e no 2.º assistiu Henrique Araújo com um cruzamento certeiro.