Águia goleadora vence Midtjylland por 4-1 no primeiro jogo oficial da época

O Benfica derrotou esta terça-feira o Midtjylland, por 4-1, com três golos de Gonçalo Ramos, e deu um passo decisivo rumo ao play-off da Liga dos Campeões com este resultado confortável na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da prova milionária.



Roger Schmidt manteve-se fiel à melhor equipa que apresentou na pré-época e houve dois reforços que deram nas vistas: Neres com duas assistências e Enzo Fernández com um golo. Mas já lá vamos...





Os dinamarqueses ainda surpreenderam nos minutos iniciais com uma pressão alta, mas foi sol de pouca dura.Aos poucos, o Benfica assentou o seu jogo e libertou-se dessa pressão. É notória a diferença de qualidade técnica individual entre as equipas. E foi a técnica de Neres que começou por fazer estragos (17’) após uma boa arrancada e um cruzamento certeiro para a cabeça de Gonçalo Ramos. Um golo que libertou ainda mais a equipa. A dupla continuou endiabrada na área do Midtjylland, com mais um cruzamento de Neres para novo golpe de Gonçalo Ramos (33’). Já só dava Benfica e o 3-0 surgiu numa bola parada. Um canto apontado por João Mário para a entrada da área e um remate forte de Enzo Fernández a fazer com que a bola desviasse em Dyhr antes de entrar na baliza.Na etapa complementar, o Benfica esmagou. Assistiu-se a um festival de bolas falhadas por... Gonçalo Ramos. Cabeceou com perigo (47’), mas permitiu a defesa do guarda-redes e falhou a recarga. Dez minutos depois, entrou na área, trocou a bola de pé e rematou contra o guardião. Mas à terceira acabou por acertar na baliza, após um bom passe de Rafa.Minutos antes, Neres e Rafa protagonizaram uma das jogadas de contra-ataque mais espetaculares. Após uma cavalgada de meio-campo, Neres fez tabelinha com o português e rematou com estrondo à barra.As águias acomodaram-se e os dinamarqueses reduziram num penálti que castigou uma imprudência de Morato. Sisto reduziu à Panenka. Triunfo justo, mas podia ter sido por números históricos.Caso ultrapasse nesta 3ª pré-eliminatória de acesso à Champions o Midtjylland, o Benfica terá como adversário no play-off (último patamar antes da fase de grupos) o vencedor do jogo entre o Dínamo Kiev (Ucrânia) e o Sturm Graz (Áustria). O primeiro jogo será disputado fora (16 ou 17 de agosto) e o segundo na Luz (23 ou 24 de agosto).O Dínamo Kiev já deixou pelo caminho o Fenerbahçe, de Jorge Jesus. Em casa jogou na Polónia."Agora temos de pensar é no Arouca, no arranque da Liga, e só depois voltamos a pensar no Midtjylland". Foi com este pragmatismo que Roger Schmidt abordou o jogo de frente os dinamarqueses.O treinador do Benfica mostrou-se satisfeito com a entrega dos seus jogadores. "Foi o nosso primeiro teste e mostrámos confiança no relvado. Nós é que tornámos este jogo fácil, com um futebol fluído e a criar muitas ocasiões de golo."Questionado sobre a noite de sonho de Gonçalo Ramos, autor de três dos quatro golos, o treinador não entrou em euforias: "Fez um bom jogo, mas a sensação que fica é que podia ter feito mais três."Schmidt aproveitou ainda para elogiar o "poder físico" do jovem avançado português que soube aproveitar o "bom rendimento" de David Neres e João Mário.Já sobre se o play-off está garantido, o técnico germânico afirmou: "Soubemos aproveitar o fator casa para construir um resultado que dá boas garantias para a 2ª mão."O guarda-redes Odysseas, o lateral-esquerdo Grimaldo e o avançado Gonçalo Ramos (autor de um hat trick) voltaram esta terça-feira a integrar o onze inicial da equipa do Benfica. Contudo, existe ainda grande indefinição em redor do futuro dos três, pois a SAD, com a concordância de Roger Schmidt, admite a venda dos jogadores. Isto quando falta menos de um mês para o fecho do mercado.

Análise ao jogo

Positivo:Hat trick de Ramos

Gonçalo Ramos viveu uma noite de glória ao apontar três golos. Desperdiçou outras tantas ocasiões de finalização claras, mas a verdade é que desta vez aproveitou as duas primeiras, lançando a equipa para um triunfo fácil.

Negativo: Defesa do Midtjylland

Um guarda-redes com 2,01 metros a sofrer dois golos de cabeça demonstra o desacerto total da defesa. Muito passiva e permissiva no ataque à bola. Aproveitou o Benfica, que até voltou a brilhar nas bolas paradas. Muito fracos.



Arbitragem: Árbitro deixa jogar

O árbitro espanhol esteve em bom plano. Deixou jogar e foi criterioso nas faltas que assinalou. Bem na grande penalidade de Morato sobre Paulinho que deu o golo dinamarquês.



Análise aos jogadores

Gonçalo Ramos - O ponta de lança português quer ser o homem-golo da equipa e tem potencial para isso. Esta terça-feira marcou três mas podia ter feito o dobro. Pode ser o Darwin desta época...

Odysseas – Não fez uma defesa, sofreu o golo de penálti.

Gilberto – Esforçado, acelerou jogo no flanco direito.

Otamendi – O patrão da equipa levou amarelo cedo mas secou os avançados.

Morato – Esteve bem até cometer um penálti desnecessário. Acusou o toque.

Grimaldo – Bom jogo para provar que o caso do final da época anterior é passado.

Florentino – Está mais jogador mas tem de mostrar mais músculo na disputa da bola.

Enzo Fernández – Craque até nos pequenos pormenores. É dos jogadores que melhor remata na boca da área.

João Mário – Quer agarrar o lugar e ser importante na manobra da equipa.

Neres – A mota na direita partiu o adversário em vários momentos do jogo. Duas assistências, bola ao ferro. Joga muito este extremo brasileiro.

Rafa – A mota à largura do campo. Pormenores interessantes, outros irritantes, mas quando quer... joga muito.

Yaremchuck – O ucraniano quer lutar por um lugar ao sol na equipa, entende-se bem com o parceiro Araújo...

Henrique Araújo – O jovem queria tanto marcar um golo mas foi traído pela ansiedade.

Chiquinho – Pelos vistos conta para Roger Schmidt. Tem que fazer pela vida.