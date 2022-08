Estamos prontos para lutar de forma a passar à fase seguinte. Teremos de mostrar a mesma coragem e atitude que mostrámos nos encontros de preparação." Foi esta a mensagem deixada por Roger Schmidt, treinador do Benfica, no lançamento do jogo desta terça-feira (20h00) em casa com o Midtjylland, a contar para a 1ª mão da 3ª pré-eliminatória da Champions.









