Em ambiente festivo, João Neves foi aclamado no balneário pelos companheiros, pela equipa técnica e até pelo presidente, Rui Costa, logo após o dérbi que terminou com a vitória do Benfica sobre o Sporting, apurou o CM. Entre abraços e felicitações, o médio transformou-se no herói do dia pela exibição durante o jogo e pelo golo que valeu na altura o empate e empolgou a equipa para a reviravolta que aconteceu poucos minutos depois.









