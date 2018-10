Iker Casillas 'assaltado' por gaivota na Ribeira do Porto

Guarda-redes do FC Porto fotografou a ave em flagrante delito, a levar-lhe o queijo fresco do prato.

17:57

Com as equipas paradas por causa das seleções, Iker Casillas aproveitou para ir, esta terça-feira, almoçar à zona da Ribeira, no Porto.O guarda-redes espanhol do FC Porto pediu uma salada de tomate e queijo fresco, mas as coisas não correram como o previsto. O jogador publicou no twitter a foto do assalto de que foi alvo quando comia ao ar livre.A imagem capta o momento exato em que uma atrevida gaivota se lança sobre o queijo fresco. Casillas comenta a situação com fair-play: "Momentaço", escreveu Casillas na rede social.