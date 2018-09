Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

UEFA congratula Casillas

Guarda-redes tornou-se no primeiro jogador de sempre a participar em 20 edições da Liga dos Campeões.

12:55

Iker Casillas voltou a fazer história ao tornar-se o primeiro jogador de sempre a participar em 20 edições da Liga dos Campeões.



Ora, esse feito não passou despercebido à UEFA, que congratulou o espanhol nas redes sociais.



"Vencedor da prova em três ocasiões, o guarda-redes do FC Porto tornou-se esta noite no primeiro jogador de sempre a jogar 20 épocas na UCL. Melhor guarda-redes da história da competição?", pode ler-se no Facebook.