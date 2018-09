Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O Schalke vai-nos dificultar a vida ao máximo", diz Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto alerta para os perigos da equipa alemã, mas relembra a conquista portista de 2004 em Gelsenkirchen,

Por Aureliana Gomes | 01:30

Valorizo a capacidade e qualidade do Schalke que, no ano passado, fez um trajeto fantástico que nos vai dificultar a vida ao máximo. Estamos perante um grupo equilibrado", disse esta segunda-feira Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta terça-feira com o conjunto alemão na estreia da Liga dos Campeões.



O FC Porto venceu a Champions em 2004 no estádio onde hoje enfrenta o Schalke (3-0 ao Mónaco) algo que não é indiferente aos dragões. Conceição referiu que essa vitória dá alento aos jogadores, mas diz que isso faz parte do passado. "Agora o importante é olhar para este jogo, ver aquilo que é o poderio desta equipa e preparar da melhor forma o jogo", esclareceu.



Sobre as dificuldades em campo, explicou que apesar do Schalke mudar várias vezes o estilo de jogo, a dinâmica é praticamente sempre a mesma. "Jogam com dois homens fortes na frente e aproveitam a capacidade e o impacto físico desses avançados", salientou.



O treinador dos portistas puxou também dos galões da equipa na competição. "O nosso clube está pela 23ª vez na Liga dos Campeões e, historicamente, é o clube do grupo com mais títulos nesta competição. Mas isso por si só não diz nada. O Schalke está num contexto competitivo muito alto, num campeonato que considero um dos mais competitivos do Mundo.



Não podemos valorizar o início de temporada do Schalke (zero pontos em três jogos), mas sim a capacidade que a equipa mostrou na época passada", lembrou Conceição dando um exemplo: "O ano passado o Mónaco, por ter sido campeão francês, era favorito e ficou em último."



Conceição relembra final de 2004

"Em 2004 estava na bancada a ver o jogo. Infelizmente não pude participar por ter jogado na prova pela Lazio. Mas mesmo em condições não teria lugar naquela equipa", disse Conceição.



Possíveis mudanças no meio-campo

Conceição admitiu que pode alterar o meio-campo no jogo com o Schalke: "Era interessante responder, mas não posso responder pois tem a ver com a estratégia deste jogo".



Casillas quer a champions

"Todos temos um pequeno sonho, uns mais que outros. O nosso sonho é conquistar a Liga dos Campeões, por isso é que estamos aqui. Agora o objetivo passa por superar os ‘oitavos’", disse Iker Casillas que vai para a sua 20º presença na Champions, um recorde no atual formato.