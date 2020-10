Ilori e Camacho ficam à margem das contas de Amorim

Rafael Camacho, Tiago Ilori e Bruno Gaspar continuam a trabalhar à margem do grupo de Rúben Amorim, num sinal claro de que não entram nas contas do técnico.O trio esteve no mercado, mas por diferentes motivos nenhum deles saiu. O CM sabe que ainda há esforços para tentar colocar os jogadores nos mercados que permanecem abertos, nomeadamente na Rússia (até dia 17). Mas cada um destes jogadores é um caso. O extremo Rafael Camacho, contratado ao Liverpool por cinco milhões de euros, tem um salário a rondar um milhão de euros líquidos por ano. Tem apenas 20 anos e até existe a possibilidade, ainda que remota, de ser reintegrado caso Ristovski, também a contas com problemas disciplinares com Rúben Amorim, deixe o clube nos próximo dias. No entanto, o facto de ter perdido o número (era o sete, que foi entregue a Tabata) é um sinal de que a integração é complicada.Já o central Ilori teve algumas propostas, mas preferiu ficar, devido ao vencimento inferior àquele que aufere em Alvalade, a rondar 1,2 milhões de euros líquidos/ano. Por seu turno, Bruno Gaspar voltou após o empréstimo ao Olympiacos.Chico Lamba, defesa da equipa sub-23, integrou ontem os trabalhos de Rúben Amorim, que chamou 14 elementos da formação B para completar o grupo devido às ausências nas seleções nacionais.Os leões voltam a treinar este sábado, pelas 10h00, em Alcochete para preparar o jogo com o FC Porto da quarta jornada da Liga.Um grupo de sócios do Sporting requereu ao Tribunal Central Cível de Lisboa a destituição de Rogério Alves de presidente da Mesa da Assembleia-Geral por considerar que tem feito sucessivos "atropelos aos estatutos".