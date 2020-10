Tabata no Sporting pago por objetivos

O Sporting pagou apenas 500 mil euros pela contratação de Tabata ao Portimonense, mas só ficou com 10% de uma futura venda. À medida que o avançado for atingindo objetivos, os leões vão comprando percentagens de uma futura alienação até chegar a um máximo de 50%, apurou o Correio da Manhã.Os algarvios avaliaram o avançado internacional brasileiro Sub-23 em 10 milhões de euros. Para já, os leões avançaram com 500 mil euros e ficaram com 10% de uma futura venda, mas se o jogador cumprir os objetivos estabelecidos no contrato, como número de jogos, jogos a titular e golos, os leões ficam obrigados a resgatar no final desta época mais 15% de uma possível transação, pagando 1,5 M €. Em 2021/22 mantém-se o mesmo sistema: caso Tabata cumpra determinadas diretrizes no contrato, o Sporting recupera mais 25%, por 3 M €.Certo é que o Portimonense fica sempre com 50% numa futura venda do atleta. O objetivo é potencializar o avançado de 23 anos e obter uma boa receita quando ele der o salto. Os algarvios acreditam que o jogador se vai valorizar, logo numa boa oportunidade de negócio. Tabata, companheiro de Wendel na seleção brasileira, assinou um contrato válido por cinco anos com os leões e está blindado com uma cláusula de rescisão de 60 M €.O Sporting pagou cerca de cinco milhões de euros em comissões no mercado. O último negócio dos leões, o empréstimo de João Mário, que chega do Inter de Milão, custou 100 mil euros em comissões, mas foram as vendas de Wendel (Zenit) e Acuña (Sevilha) as que renderam mais a empresários: 1,78 milhões e 1,05 milhões, respetivamente. A comissão do empréstimo de Porro foi de 135 mil euros e Diaby de 50 mil.João Mário já treinou ontem sob as ordens de Rúben Amorim. O jogador, de 27 anos, foi apresentado na terça-feira, último dia do mercado de transferências, tendo regressado a Alvalade por empréstimo do Inter de Milão. Amorim teve de chamar 13 jovens da equipa B para compor o grupo, devido aos compromissos das seleções. Os lesionados Jovane e Feddal limitaram-se a fazer tratamento.