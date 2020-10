Reforço do FC Porto Felipe Anderson aponta ao Clássico

Foi dos últimos a chegar mas poderá ser dos primeiros reforços do último dia a estrear-se de dragão ao peito. Felipe Anderson tem as portas abertas do onze do FC Porto já no clássico com o Sporting da próxima jornada da Liga, apurou o CM.Apesar de só esta quinta-feira ter treinado pela primeira vez às ordens de Sérgio Conceição, o brasileiro, que chegou no último dia do mercado cedido pelo West Ham, reúne os requisitos para ser já aposta, relegando Luis Díaz para o banco. Para além da qualidade que lhe é reconhecida, o facto de ter ritmo competitivo (esteve em cinco jogos do West Ham, três deles a titular) ajuda na aposta de Conceição já no próximo jogo da Liga.Dadas as saídas de Alex Telles e Danilo Pereira, o técnico vai proceder obrigatoriamente a alterações ao onze que perdeu (2-3) no Dragão com o Marítimo para o campeonato. A paragem para as seleções vai permitir ao treinador trabalhar a equipa a apresentar (apesar das muitas ausências). É que depois do duelo com o Sporting, o FC Porto tem a estreia na Champions no terreno do Manchester City. Para o duelo com os leões, Zaidu deverá entrar para o lado esquerdo da defesa e Uribe para o meio-campo para fazer companhia a Sérgio Oliveira."Vou trabalhar forte. Creio que vai dar tudo certo e que faremos grandes coisas", disse Anderson, o novo número 28 dos dragões, na apresentação.Marchesín, Mbaye e Marcano continuam às ordens do departamento portista. Do trio, apenas o argentino é recuperável para o jogo com o Sporting.O primeiro clássico da época 2020/2021, que vai colocar frente a frente Sporting e FC Porto, da 4ª jornada da Liga, está agendado para o próximo dia 17, sábado, com pontapé de saída às 20h30, no Estádio José Alvalade. Na última temporada, os dragões venceram em Lisboa, por 2-1.O iraniano Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, esteve ontem em destaque ao serviço da sua seleção frente ao Uzbequistão. O reforço portista apontou o segundo golo do Irão, na transformação de uma grande penalidade, dando a vitória (2-1) no particular realizado no Uzbequistão.