Imprensa italiana revela que Sporting fez contactos com Karanka para suceder a José Peseiro

Atual técnico do Nottingham Forest foi adjunto de José Mourinho no Real Madrid.

20:25

O atual treinador do Nottingham Forest, Aitor Karanka de 45 anos, é uma das possibilidades para assumir o comando técnico do Sporting, segundo avança a imprensa italiana.



Os leões já contactaram o técnico espanhol que passou pelo Real Madrid e que também está na mira do Spartak de Moscovo.



Aitor Karanka comandou o Middlesbrough em 169 encontros entre 2013 e 2017, antes de assumir o comando técnico do Nottingham Forest em janeiro de 2018.