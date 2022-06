Matheus Nunes poderá ter o seu futuro definido dentro de dias. O médio internacional do Sporting continua a integrar as listas de desejos de vários clubes ingleses, sendo que o Wolverhampton é aquele que mostra mais vontade de chegar rapidamente a um entendimento total. Também o Everton e o Newcastle mantêm interesse no jogador de 23 anos.









