Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Internacional português José Fonte oficializado no Lille até 2020

Futebolista terminou contrato com os chineses do Dalian Yifang.

Por Lusa | 16:58

O futebolista internacional português José Fonte assinou pelo Lille até 2020, depois de ter terminado contrato com os chineses do Dalian Yifang, anunciou hoje o clube francês em comunicado na sua página oficial na internet.



"Um 'mundialista' e campeão da Europa português chegou. O Lille tem o prazer de anunciar a contratação do internacional português José Fonte, que se juntará ao clube de Lille com um contrato de dois anos", refere em comunicado o clube da I Liga francesa.



O central português, de 34 anos, chega a França depois de ter terminado contrato com o Dalian Yifang, da I Liga chinesa, clube no qual fez sete jogos.



José Fonte, que conta com 35 internacionalizações por Portugal, esteve no Mundial 2018 a representar a seleção portuguesa, que foi eliminada nos oitavos de final da competição pelo Uruguai (2-1), tendo sido titular em todos os jogos.



Pela seleção, o jogador venceu o Campeonato da Europa em 2016, ao bater a atual campeã do Mundo, a França (1-0 no prolongamento, após empate no tempo regulamentar).



Antes de ter rumado ao continente asiático, o atleta, que iniciou carreira de sénior no Felgueiras, conta com passagens pelo Vitória de Setúbal, onde foi emprestado ao Paços de Ferreira e Estrela da Amadora, e pelos ingleses do Crystal Palace, West Ham e Southampton, equipa na qual venceu uma Taça da Liga.



No Lille encontrará os também portugueses Edgar Ié e Xeka.