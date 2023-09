Investigação a jogadores da formação do Real Madrid em caso de cariz sexual estende-se a nova vítima

A investigação a quatro jogadores da formação do Real Madrid por gravarem e partilharem vídeos sexuais de uma menor estendeu-se a uma nova vítima, avançou esta segunda-feira o jornal espanhol El Mundo.A 6 de setembro, a mãe de uma jovem de 16 anos denunciou que um dos futebolistas gravou e divulgou um vídeo sexual com a sua filha, nas Canárias. Agora, uma fonte do processo judicial adiantou ao referido jornal que existe outra vítima, sem precisar mais detalhes.Os jogadores, que pertencem à filial dos 'merengues' e à equipa de reservas, foram detidos a 14 de setembro, mas recusaram prestar declarações perante o tribunal.A Polícia Judicial do Comando da Guarda Civil de Las Palmas prossegue a investigação, mais concretamente no município de Mogán, onde sucederam os factos.