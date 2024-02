O adiamento do jogo com o Famalicão e a consequente perda da liderança da Liga para o Benfica provocaram irritação em Alvalade. O CM sabe que dirigentes e equipa técnica não gostaram que um ‘problema de secretaria’, alheio ao clube, tenha tirado a equipa leonina do 1.º lugar.



Pela primeira vez neste campeonato, e ainda que à condição, o Sporting tem desvantagem pontual para a equipa que lidera o campeonato.









Ver comentários