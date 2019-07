“Já não aguentava tantas dores”: Jonas apresenta biografia

"O último ano foi muito difícil, com as dores, os treinos, as viagens… Em agosto tive a primeira crise lombar e depois em janeiro até confessei que queria acabar a carreira. Não pensava em chegar até ao fim da época", disse esta sexta-feira Jonas, ex-jogador do Benfica, na apresentação do seu livro ,"Amor e gratidão", no estádio da Luz.Jonas, na altura a cumprir a quinta temporada ao serviço das águias, descreveu a chegada de Bruno Lage como "fundamental" e revelou a conversa tida entre os dois quando pensou colocar termo imediato à carreira."Explicou-me qual seria o meu papel até ao final da época. Disse que tinha de acabar como campeão, dentro de campo. Deu-me confiança e força que foram decisivas.", afirmou.Após o jogo de despedida aos sócios no passado dia 10 de Julho, diante do Anderlecht (1-2), o antigo camisola 10 do Benfica regressou à Luz, em jeito de último adeus aos adeptos, antes da partida para o Brasil."Ele colocou-me ao corrente do que se passava e eu disse-lhe para repensar o futuro durante as férias, mas quando voltou a conversa foi a mesma. Da forma como ele está aqui ainda aguentava mais um ano. Dores nas costas, eu também a tenho e isto vai passando", revelou Luís Filipe Vieira, presidente dos encarnados, que fez questão de marcar presença no evento.Além do prefácio de Luís Filipe Vieira, a biografia do antigo camisola 10 do Benfica conta com passagens de antigos colegas de equipa, caso de André Almeida. "Fui um dos assistentes de Jonas. Ele tornou alguns dos meus cruzamentos, por vezes verdadeiros bacalhaus, em grandes golos", pode ler-se.João Félix, ex-avançado das águias, que saiu para o At. Madrid (126 milhões de euros), não esteve presente no lançamento do livro mas deixou uma mensagem ao ex-companheiro: "Estou a torcer por ti nesta nova fase."