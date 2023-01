A ESPN avança que a venda dos bilhetes para a estreia de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, num jogo de exibição diante do PSG de Messi, Neymar, Mbappé e companhia, chegou a ter mais de dois milhões de interessados online.

Ronaldo assinou por dois anos e meio com o Al Nassr, mas não pôde ainda estrear-se, uma vez que o craque português 'traz' dois jogos de castigo do Manchester United.Mas antes poderá disputar um jogo de exibição com o PSG, a 19 de janeiro, numa equipa que reúne os melhores jogadores do Al Nassr e do Al Hilal e que será orientada pelo argentino Marcelo Gallardo.O mesmo canal norte-americano adianta que um empresário saudita está a liderar um leilão, para poder ter um lugar privilegiado para assistir à partida. Segundo a ESPN, que neste particular cita a imprensa saudita, Mushref Al-Ghamdi, diretor geral de um grupo imobiliário, terá feito uma oferta de 2,5 milhões de euros no leilão que vigora até 17 de janeiro.Quem conseguir comprar este bilhete 'dourado' poderá assistir à entrega de prémios num local privilegiado e aceder aos bastidores, para conhecer Messi e Cristiano Ronaldo.A última vez que os dois craques se defrontaram foi a 8 de dezembro de 2020, com Ronaldo a marcar dois golos na vitória por 3-0 da Juventus sobre o Barcelona.