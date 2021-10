Jesus assume alterações no onze na visita 'decisiva' a Guimarães para a Taça da Liga

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, afirmou esta terça-feira que a visita ao Vitória de Guimarães será "decisiva" para a continuidade na Taça da Liga de futebol e assumiu alterações no 'onze', de forma a evitar lesões.

"Estas equipas pensam na Taça da Liga como um troféu que podem conquistar, já que o campeonato costuma ser ganho pelos três grandes. O Vitória já fez um jogo, ganhou na Covilhã. Se perdermos, estamos fora, porque só temos mais um jogo e já não teremos possibilidades de recuperar", afirmou, em declarações à BTV.

Os 'encarnados' estreiam-se no grupo A da Taça da Liga na quarta-feira, no reduto do Vitória de Guimarães, que já conta três pontos, face ao triunfo sobre o Sporting da Covilhã, por 2-0, em setembro.

"Vamos encarar este jogo como a nossa decisão, porque é o jogo que vai decidir se a equipa continua ou não na Taça da Liga. Vai ser um jogo extremamente difícil. O Vitória é uma equipa forte e vai jogar com o seu melhor 'onze', mas estamos muito confiantes", referiu.

Jorge Jesus assegurou que a conquista da Taça da Liga "é um objetivo" do Benfica e disse mesmo que, apesar de não ser "um troféu tão valorizado, é muito bem organizado, mais até do que a final da Taça de Portugal".

Por outro lado, Jesus confessou que vai fazer alterações na equipa titular, de forma a evitar colocar "jogadores em risco físico", em vésperas de visitar o Estoril Praia, para a I Liga, e o Bayern Munique, na Liga dos Campeões.

"Daqui a três dias, temos o jogo no Estoril e, três dias depois, jogamos em Munique. Temos de utilizar uma mescla de jogadores no 'onze'. Vamos fazer isso amanhã [quarta-feira]. Seguramente não vamos apresentar o 'onze' que jogou em Vizela. Vai haver alterações. No Estoril será igual. Não vamos pôr jogadores em risco físico, em risco de se lesionarem", concluiu.

Benfica e Vitória de Guimarães jogam na quarta-feira, a partir das 19h30, no Estádio D. Afonso Henriques.