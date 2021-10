Radonjic vai ser lançado no jogo quarta-feira (19h30, Sport TV1) com V. Guimarães, para a Taça da Liga. O sérvio entrou na 2ª parte da vitória (1-0) do Benfica em Vizela e a sua exibição mereceu elogios de Jorge Jesus, que o deve colocar no onze inicial, apurou o Correio da Manhã.O extremo, de 25 anos, ganhou pontos na estreia pelo Benfica na Liga e vai ter oportunidade de mostrar aquilo que já vinha a fazer nos treinos.